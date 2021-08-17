شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أشرف بن شرقي لو في حالته أمام دجلة يقدر يقود الزمالك للمكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن أشرف بن شرقي أحد الأوراق الرابحة للفريق الأبيض أمام وادي دجلة في مباراة اليوم التي يسعى من خلالها الفريق الأبيض لمواصلة المسيرة نحو التتويج بلقب الدورى للمرة 13 في تاريخه.

وتابع حازم إمام في تصريحات للاستديو التحليلي للمباراة على قناة أون تايم سبورتس: "أشرف بن شرقى لو كان في حالته الطبيعية أمام دجلة سيكون أحد وأهم أسباب الفوز بالمباراة".

ويستعيد الزمالك في مباراة الليلة جهود المغربى أشرف بن شرقى هداف الفريق بعد غيابه عن مواجهة الاسماعيلى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث

يستضيف فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الاسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السادس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلى في الجولة 29 للمسابقة.