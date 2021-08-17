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سيراميكا يتعادل مع الاتحاد السكندرى 0/0 فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري و سيراميكا بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة للفريقين بعد ضمان كلاً منهما البقاء في الدوري الممتاز ، وظهر فريق سيراميكا بمستوى جيد ولكن دون خطورة بإستثناء تسديدة شادي حسين التي ارتطمت بالعارضة ، ونفس الأمر للاتحاد السكندري الذى لعب على بعدها على  الهجمات المرتدة واستحوذ على اللقاء وكان أخطرها تسديدة لخالد الغندور تخرج بجوار القائم الأيمن لعامر عامر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، صبري رحيل، فوزى الحناوي

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد حجي، عبد الغني محمد، مروان عطية، هشام صالح

خط الهجوم: خالد قمر

يبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي  - طارق سامي  - أحمد محسن

خط الوسط:  وليد عبد المنعم - محمد توني  - رجب عمران - كوامي بونسو- ميدو جابر.  

خط الهجوم: شادي حسين 

ويجلس على مقاعد البدلاء: حمزة معوض  - سيف تقا  - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - ضياء قنديل - مصطفى - محمود نبيل - فابريس نجاه - شريف دابو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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