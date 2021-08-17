شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: العرضيات والضربات الثابتة سلاح الطلائع.. والأهلى مطالب بالتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، لاعبى الفريق الأحمر بالتحلى بالتركيز والثبات في المستوى وتحقيق الفوز دون النظر لنتائج مباريات الزمالك فى الوقت الحالى لرفع الضغط.

وقال طه إسماعيل خلال تواجده في الأستوديو التحليلى مع الإعلامى سيف زاهر في قناة "أون تايم سبورتس": "مطلوب من لاعبى الأهلى التركيز والثبات وتحقيق الفوز دون النظر لمباريات الزمالك، اعمل اللى عليك وحقق الفوز، والأهلى قدم مباراة جيدة في المباراة السابقة".

وأصاف طه إسماعيل: "طلائع الجيش يتميز بالكرات العرضية لوجود عمرو جمال وناصر منسى المميزين جدا في ضربات الرأس، بالإضافة إلى الضربات الثابتة لوجود أحمد سمير الذى يجيدها بشكل مميز وسجل في الأهلى في الدور الأول من ضربة ثابتة".

ويلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل النادى الأهلى في إعادة الفوز على الجيش مثلما تحقق في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للجيش من ضربة ثابتة، ليعيد جونيور أجايى الأهلى للمباراة بهدف التعادل، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.