شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل إلى استاد السويس لخوض مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى استاد الجيش بالسويس، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ٣١ في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عملية الإحماء.

وتضم قائمة الأهلي كلا من:

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم، ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدى 30 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.