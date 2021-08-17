شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت حافلة الزمالك إلى ملعب ستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

وقام لاعبو الزمالك بمعاينة أرض الملعب قبل الدخول في المحاضرة الأخيرة التي سيعلن خلالها كارتيرون تشكيل المباراة رسميا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

و حذر كارتيرون لاعبيه بضرورة عدم الإستهانة بفريق دجلة الذى يصارع على البقاء فى الدورى ، و خوض اللقاء و كأنه كأس مصر من أجل تحقيق الفوز و خطف الثلاث نقاط المهمة فى مشوار حصد اللقب .

فيما حذر كارتيرون لاعبيه من الثقة الزائدة بعد نشوة الفوز على الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة و الإقتراب خطوات للقب هذا الموسم ، مطالبا اللاعبين بالتركيز على خوض لقاء دجلة بنفس روح و إصرار مباراة الدراويش .

كما حذر كارتيرون لاعبى فريقه من صعوبة المباراة خاصة وإن الفريق الدجلاوى سيقاتل من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من صراع الهبوط، كما منح المدير الفني بعض التعليمات للأطراف من أجل تسهيل اختراق دفاعات دجلة.