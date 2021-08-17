شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد عبد المنصف أمام الزمالك.. فوز وحيد و2 كلين شيت فى 13 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، نظيره وادى دجلة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وفاز الفارس الأبيض على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى نفس الجولة.

ويعول نادى وادى دجلة على خبرة محمد عبد المنصف حارس الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في محاولة الهروب من منطقة الهبوط للقسم الثانى.

وتعد مباراة الزمالك اليوم هي الـ14 للحارس محمد عبد المنصف أمام الأبيض، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مواجهتين فقط وهى المواجهتين الأخيرتين منها مواجهة الدور الأول هذا الموسم، ولم يحقق أوسا إلا فوزا وحيدا على الزمالك، فيما تعادل 4 مباريات وخسر 8 لقاءات، وسكن شباكه 19 هدفا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 37 هدفا.