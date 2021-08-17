شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات هامة من كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مواجهة دجلة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير البيضاء المواجهة المنتظرة لفريق نادى الزمالك أمام وادى دجلة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز وسط أمال عريضة للجماهير بتحقيق الفوز من أجل الإقتراب من حصد اللقب، حيث حرص المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون على تحذير اللاعبين من أكثر من نقطة هامة قبل لقاء فريق دجلة يرصدها الخليج 365 كالتالى:

حذر كارتيرون لاعبيه بضرورة عدم الإستهانة بفريق دجلة الذى يصارع على البقاء فى الدورى ، و خوض اللقاء و كأنه كأس مصر من أجل تحقيق الفوز و خطف الثلاث نقاط المهمة فى مشوار حصد اللقب .

فيما حذر كارتيرون لاعبيه من الثقة الزائدة بعد نشوة الفوز على الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة و الإقتراب خطوات للقب هذا الموسم ، مطالبا اللاعبين بالتركيز على خوض لقاء دجلة بنفس روح و إصرار مباراة الدراويش .

كما حذر كارتيرون لاعبى فريقه من صعوبة المباراة خاصة وإن الفريق الدجلاوى سيقاتل من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من صراع الهبوط، كما منح المدير الفني بعض التعليمات للأطراف من أجل تسهيل اختراق دفاعات دجلة.