شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق بعد تكريمها من الرئيس السيسى: تحيا مصر دائما وأبدا.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية جيانا فاروق، بطلة مصر فى الكاراتيه، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو ضمن منافسات الكاراتيه، عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة تحيا مصر دائما وأبدا.



جيانا فاروق مع الرئيس السيسى

ونشرت جيانا، عبر حسابها على انستجرام، صورا جمعتها بالرئيس السيسى، خلال تكريم أبطال مصر فى الأولمبياد، صحبتها بتعليق: "تحيا مصر دائما وأبدا".



الرئيس السيسى مع الأبطال الرياضيين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة فى طوكيو 2020، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هانى قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسى الحديث أحمد الجندى ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبَى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدى والمدير الفنى أوسكار سالازار.





حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فضلاً عن كلٍ من السادة رؤساء الاتحادات المصرية للخماسى الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.