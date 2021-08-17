شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستفسر عن إصابات كورونا في الكاميرون :النتائج كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو منتخب مصر عن عدد الإصابات اليومية في دولة الكاميرون و التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم في يناير المقبل ، وجاء الرد بأنه يتم الإعلان عن نتائج مسحات كورونا كل أسبوع وليس كل يوم كما هو متبع في معظم دول العالم ، و أن الإصابات هناك متفاوتة في الاعداد .

ويحضر محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام اليوم الثلاثاء في الكاميرون ، وتنطلق في يناير المقبل .

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، السابعة مساء 2 سبتمبر موعدًا لمباراة منتخب مصر و أنجولا بإستاد الدفاع الجوي ، في الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ،

كما حدد الكاف يوم 5 سبتمبر لمباراة مصر والجابون السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب فرانسفيل فى ليبرفيل عاصمة الجابون.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون ، وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازى ( اتحاد جدة السعودى ) محمد الننى ( أرسنال الانجليزي) أحمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفى محمد (جالطة سراى التركي.