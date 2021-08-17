شكرا لقرائتكم خبر عن السابعة مساءً موعد مباراة منتخب مصر و أنجولا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، السابعة مساء 2 سبتمبر موعدًا لمباراة منتخب مصر وأنجولا باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ،

كما حدد الكاف يوم 5 سبتمبر لمباراة مصر والجابون السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب فرانسفيل فى ليبرفيل عاصمة الجابون.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازى ( اتحاد جدة السعودى ) محمد الننى ( أرسنال الانجليزي) أحمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفى محمد (جالطة سراى التركي)

وعقد الجهاز الفنى اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافة الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.