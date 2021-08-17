شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كل من حسام حسن وهيثم شعبان المديران الفنييان للاتحاد السكندري وسيراميكا تشكيل الفريقين في المباراة المقرر لها في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، صبري رحيل، فوزى الحناوي

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد حجي، عبد الغني محمد، مروان عطية، هشام صالح

خط الهجوم: خالد قمر

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: وليد عبد المنعم - محمد توني - رجب عمران - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: حمزة معوض - سيف تقا - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - ضياء قنديل - مصطفى ميسي - محمود نبيل - فابريس نجاه - شريف دابو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.