شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تغييرات فى تشكيل الزمالك امام وادي دجلة .. أبرزها ابو جبل ومروان وشيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة المقرر انطلاقها في التاسعة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.