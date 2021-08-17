شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا ورفاقه يطيرون إلى المغرب الخميس استعدادًا لتحكيم نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر طاقم الحكام المصري بقيادة محمود البنا إلى المغرب يوم الخميس المقبل ، لإدارة نهائي البطولة العربية و الذى يجمع اتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس بالمغرب.

ويقود طاقم التحكيم المصري، محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع، بينما يتولى جهاد جريشه حكم فيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم الفيديو حكم سوداني.

من ناحية أخرى، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن كل الحكام جاهزون لإدارة أصعب مراحل بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، وإعطاء كل الأندية حقوقها.

وقال وجيه أحمد: "الحكام جاهزون لأصعب مراحل بطولة الدورى وإن شاء الله كل نادى ياخد حقه، ولن يكون هناك أي تأثير للحكام على نتائج المباريات".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "إذا الحكم أطلق الصافرة قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى ألغت ما بعده ولا دخل لتقنية الفار ويجب احتساب قرار الحكم قبل دخول الكرة المرمى".

وتابع وجيه أحمد: "تقنية الفيديو لا تتدخل سوى في 4 حالات فقط هي احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد وأخير حالات تعريف الهوية لتحديد المتسبب في الخطأ إذا أخطأ الحكم وأشهر الإنذار أو الكارت الأحمر للاعب آخر".