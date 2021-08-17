شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقترب من المشاركة مع الأهلى أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، من العودة للمشاركة مع الفريق أمام المصرى في المباراة المقبلة المحدد لها الجمعة 20 أغسطس ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين بالدورى .

وقال مراسل قناة الأهلى لبرنامج "التريند"، أن الدكتور أحمد أبو عبلة أكد أن محمد شريف سيشارك في جزء من تمرين الأهلى المقبل ويقترب بنسبة كبيرة من اللحاق بمواجهة الاهلى أمام المصرى المقبلة".

وكان الجهاز الطبي للأهلي حدد موعدًا مبدئيًا من أسبوع إلى 10 أيام يغيب فيها شريف عن الأهلي بسبب الإصابة، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، ويجري أشعة للاطمئنان على الإصابة وإمكانية لحاقه بالمباريات المتبقية من عمر الدوري من عدمه.

ويلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.