تشكيل الزمالك لمباراة وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة وادي دجلة في الدوري.

ويلعب الزمالك ووادي دجلة بملعب استاد 30 يونيو "الدفاع الجوي" ضمن الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، سيف الدين الجزيري، أسامة فيصل.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مروان حمدي.