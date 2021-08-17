رسميًا.. ألتاي سبور يتعاقد مع أحمد ياسر ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن ألتاي سبور التركي التعاقد مع المهاجم المصري أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الذي لعب معارًا في فريق سيراميكا كليوباترا.

ونشر الحساب الرسمي لألتاي مقطع مصور لتقديم أحمد ياسر ريان للجماهير بشكل رسمي، والذي شهد ارتداءه القميص رقم 9.

وتعاقد ألتاي مع أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد، مع وجود خيار يمنح الفريق أحقية الشراء مع بداية الموسم القادم في تركيا.

ويلعب ألتاي ضمن أندية الدوري التركي الممتاز، ليتواجد ريان في مواجهات مع مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، وكريم حافظ ظهير أنطاليا سبور.

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان نجح في اجتياز الكشف الطبي لألتاي سبور خلال الساعات الماضية، وقبل إعلان التعاقد معه رسميًا.