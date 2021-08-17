تشكيل الأهلي.. بواليا مهاجماً بدعم كهربا والشحات وأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 31 في الدوري المصري.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي سيواجه وادي دجلة في نفس التوقيت.

وجاءت تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.