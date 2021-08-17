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تشكيل الأهلي.. بواليا مهاجماً بدعم كهربا والشحات وأفشة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 31 في .

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي سيواجه وادي دجلة في نفس التوقيت.

وجاءت تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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