بث مباشر بالفيديو.. مصر تنتظر منافسيها.. قرعة كأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمراسم قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الثلاثاء.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، وستقام مباراة الإفتتاح بملعب استاد "أوليمبي" المبني حديثًا في ياوندي.

وينتظر منتخب مصر معرفة منافسيه في النسخة الـ33 من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وستبدأ عملية سحب قرعة أمم إفريقيا 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا، وهو يبحث عن التتويج بالبطولة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2010.

تصنيف المنتخبات:

الوعاء الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

الوعاء الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

الوعاء الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

الوعاء الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جاميا.