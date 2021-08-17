المنتخب الأولمبي اليمني يبدأ معسكره الأول في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ المهرة

بدأ المنتخب اليمني الأولمبي اليوم الثلاثاء أول معسكراته الاستعدادية للتصفيات الآسيوية لمنتخبات تحت 23 عاما المقرر إقامتها في الدوحة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمعسكر يحتضنه ملعب الشهيد مخبال في الغيضة عاصمة محافظة المهرة.



ويقود المنتخب المدرب الوطني أمين السنيني، ويساعده أنور عاشور، ويشرف على المعسكر إداريا عبد الوهاب الزرقة عضو مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم.

وكان المنتخب وصل إلى المهرة في وقت متأخر الاثنين، بـ 40 لاعبا من أصل 47 هم قوام القائمة الأولية التي تم استدعائها للمعسكر.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون للاختبارات البدنية والفنية قبل إعلان القائمة النهائية التي ستشارك بالتصفيات.

ويخوض المنتخب اليمني التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر، وسوريا، وسيريلانكا.

المعسكر هو الأول لمنتخب يمني في محافظة المهرة وعاصمتها الغيضة، ويأتي بعد نحو سنتين من افتتاح ملعب مخبال الذي أعيد تأهيله وتعشيبه صناعيا الفترة الماضية