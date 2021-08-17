شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يبحث تعزيز صدارة قائمة "مستر أسيست" بالدورى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

يتربع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي، على عرش أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الدوري المصري هذا الموسم برصيد 11 تمريرة سحرية يليه عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لأسوان برصيد 10 تمريرات ثم يليه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى برصيد 8 تمريرات، وصنع على معلول الهدف الأول للأهلى فى شباك إنبي والذى سجل الكونغولى والتر بواليا فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدوري.

وفى 25 يوليو 2016 بدأت رحلة على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة.

الأهلي يسعى لتمديد تعاقد على معلول والذى ينتهى في صيف 2022 وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، بعدما أصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الأهلى كثيرا.

اجمالا خاض معلول مع الاهلى 163 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 49 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

فيما شارك على معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة باجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا.

واجمالا شارك معلول فى 347 مباراة مع الأهلي والصفاقسى طوال رحلته مع الساحرة المستديرة باجمالى 30208 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 64 هدف وصنع 91 هدف وتلقى 43 انذار وكارت أحمر وحيد.