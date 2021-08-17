شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة.. مباراة الأهلى والطلائع فى أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى المارد الاحمر إلى مواصلة الانتصارات في المسابقة، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

1_يحتل الأهلى بقيادة مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

2_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 19 هدفاً فيما يعد أحمد سمير هو هداف الطلائع برصيد 11 هدفاً.

3__التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 11 تمريرة سحرية بينما يعد عمرو جمال هو أكثر لاعبى الطلائع صنعاً للأهداف برصيد 5 تمريرات سحرية.

4_ حصل الأهلي على ست ركلات جزاء فقط فى 30 مباراة خاضها بالدورى وحصد الطلائع أيضاً على 6 ركلات جزاء فى 30 لقاء.

5_حصل لاعبو الأهلي على 37 كارت أصفر فى 30 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، فيما حصل لاعبو الطلائع على 55 كارت أصفر فى 30 مباراة وتعرض لاعبان للطرد.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة بينما كان الطلائع فى المركز الحادى عشر برصيد 41 نقطة.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.40 مليون يورو مقابل 5.85 للطلائع.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ، بينما يتواجد انبى فى الدوري منذ صعوده لدوري الاضواء والشهرة موسم 2004 - 2005

9_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة بينما افضل انجازات الطلائع الوصول لنهائى كأس مصر والخسارة من الاهلى بركلات الترجيح

10_حقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

11_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف سجلها أجاي هدفين وأحمد سمير هدفاً بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.