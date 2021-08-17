شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل كارتيرون أمام وادى دجلة فى المواجهات السابقة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره وادى دجلة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الاسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى نفس الجولة.
وواجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، فريقه السابق وادي دجلة مرتين من قبل، حيث نجح في الفوز عليه في المواجهة الأولى عندما كان مديراً فنياً للنادى الأهلي منذ 3 سنوات ، بهدف نظيف عن طريق صلاح محسن.
وفي المواجهة الثانية، في عام 2020 تعادل كارتيرون مع دجلة عندما كان مديراً فنياً للزمالك، حيث سجل مصطفى محمد للقلعة البيضاء لكن أحمد سعيد عادل النتيجة للفريق الدجلاوى.
ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادى دجلة مكون من:-
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حمزة المثلوثى.
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.
ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.