شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق حسنى عبد ربه مدرباً عاماً لفريق البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى البلاستيك، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق والذى يضم أحمد فكرى فى منصب المدير الفني، طارق عبد ربه مدرب عام، وأحمد أمين مدرب، أحمد الزهار مدرب حراس مرمى، سيد أمين مدير إدارى.



طارق عبد ربه 2



طارق عبد ربه

وأكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى السابق، أن الدرأويش يسير على الطريق الصحيح بتواجد إيهاب جلال كمدير فنى للفريق، لكن الأهم أن لا يتدخل أحد فى اختصاص الآخر.