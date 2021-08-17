شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعب المهدد بالايقاف فى الأهلى قبل مواجهة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويتواجد فى الأهلى قبل المباراة لاعب فى جعبته إنذارين هو ياسر إبراهيم مدافع الفريق بجانب الغائب عن المباراة محمد شريف، وفى حال حصول ياسر ابراهيم على الإنذار الثالث الليلة سيغيب عن مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبلة، بينما يتواجد سبعة لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم علي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.