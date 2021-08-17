شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لتحديد مصير هيثم شعبان مع سيراميكا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الكرة بنادى سيراميكا جلسة مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق بعد مباراة الفريق في الأيام القليلة المقبلة، لتحديد مصير المدرب من تمديد التعاقد للموسم الجديد أو الرحيل بنهاية هذا الموسم.

ويشكو الجهاز الفني لفريق سيراميكا من غموض موقفهم من الاستمرار في القيادة الفنية لسيراميكا بعدما رفض مسئولو الكرة في النادى تحديد الأهداف المستقبلية للفريق مع هيثم شعبان، وهو ما اعتبره المدرب إنذار بالرحيل عقب انتهاء مباريات الموسم الجاري.

وتمسك المدير الفني العائد لتدريب سيراميكا بإنهاء الموسم على أكمل وجه بعدما ضمن للفريق البقاء في الدوري هذا الموسم، رغم غموض مصيره قبل 4 جولات من النهاية.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لسيراميكا أن هيثم شعبان يشك فى الاستمرار مع النادي بعد نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يفكر في دراسة بعض العروض المقدمة إليه من أندية الدوري حال تأكد رحيله عن الفريق.