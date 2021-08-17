شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأولمبى أول نادى مصرى يشارك فى البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النادى الأولمبى هو أول نادى مصرى يشارك فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى، وكان ذلك عام 1967 ووصل إلى ربع نهائى البطولة، حيث توج بدرع الدورى موسم 1966.

أما نادى الاتحاد السكندرى الشهير بزعيم الثغر أو سيد البلد، فهو أول نادى مصرى يشارك فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس وكان هذا عام 1975.

وتستحوذ مصر على زعامة القارة السمراء، إذ تأتى فى مقدمة الدول الأكثر حصولًا على بطولات الأندية القارية، وذلك برصيد 39 لقبًا وذلك بعد إضافة لقب النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، والتى توج بها النادى الأهلى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

ومنذ بداية بطولات الأندية القارية فى أفريقيا في ستينيات القرن الماضي، وكان هناك الكثير من البطولات الأفريقية، وذلك بمسميات مختلفة، ومنها بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أو ما تعرف بكأس الكؤوس الأفريقية، وكأس الاتحاد الأفريقي، مع بطولة الأفرو أسيوية، وصولًا للمسميات الحالية للبطولات وهي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، والسوبر الأفريقي.

ومهما كانت مسميات البطولات، إلا أن الأندية المصرية سطرت تاريخًأ عريضًا في كل بطولة من تلك البطولات، لكن هناك بطولة وحيدة لم تشهد تتويج بطلًا مصريًا مطلقًا، وهي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، غير ذلك فإن البطولات الأفريقية دائما ما تعرف تواجد بطل مصرى واحد على الأقل بين لوحة شرف الفائزين بها.

وعلى صعيد تلك البطولات، فإن الأندية المصرية تمتلك 16 لقبًا من بطولة دوري الأبطال، و 8 ألقاب من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، و10 ألقاب من السوبر الأفريقي، و3 بطولات أفرو أسيوية، وأخيرًا بطولتين من كأس الكونفيدرالية.

وعلى مستوى الأندية المصرية، فهناك نادى المقاولون العرب والذى يمتلك 3 ألقاب قارية من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، والإسماعيلى الحاصل على لقب وحيد من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تأتى تونس فى المركز الثانى فى ترتيب تلك القائمة بـ24 لقبا أى بفارق 14 لقبا عن مصر متصدرة الترتيب، ثم يأتى فى المركز الثالث الأندية المغربية المتوجة بـ20 لقبا أفريقيا.