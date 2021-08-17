شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن حل لغز وادى دجلة بعد 3 تعادلات متتالية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره وادى دجلة فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى نفس الجولة.

ولم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على دجلة بالموسم الماضى للدوري ففي الدور الأول تعادلا (1 – 1) تقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 15 وتعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 42 وأقيم اللقاء في 28 يناير الماضي، وفى الدور الثانى انتهت المباراة بالتعادل السلبى في 8 أكتوبر 2020 ، وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم انتهت المباراة أيضاً بالتعادل السلبى فى 1 مارس 2021 بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وأهدر وقتها عبد الله جمعة لاعب الزمالك ركلة جزاء فى الدقيقة 88.

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السادس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلى في الجولة 29 للمسابقة.