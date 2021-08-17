شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يصطدمون بالمغرب أو تونس أو الجزائر فى قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسحب اليوم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير من العام المقبل 2022، بعدما تم تأجيل البطولة من الصيف الجاري بسبب فيروس كورونا وظروف الطقس في الكاميرون خلال فصل الصيف والذى يصعب معه إقامة البطولة نظرًا للأمطار الغزيرة.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وللنسخة الثانية على التوالي، تشهد البطولة تواجد 24 منتخبًا بدلا من 16 في النظام القديم، وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات يضم كل منها 6 فرق، بناءً على تصنيف الفيفا الأخير الصادر يوم 12 أغسطس، وجاء التصنيف كالتالي:

المستوى الأول:

الكاميرون، نيجيريا، السنغال، تونس، الجزائر، المغرب.

المستوى الثاني:

مصر، كوت ديفوار، غانا، بوركينا فاسو، غينيا، مالي.

المستوى الثالث:

الجابون، زامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، سيراليون.

المستوى الرابع:

السودان، جزر القمر، مالاوي، جامبيا، غينيا الإستوائية، إثيوبيا.

ومن المقرر أن تنتج القرعة 6 مجموعات يضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلوا في المركز الثالث.

ويحضر القرعة محمد بركات مدير الكرة للمنتخب الأول وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون.

احتمالات مجموعة مصر قبل قرعة اليوم

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فريقًا كبيرًا من منتخبات المستوى الأول بالإضافة إلى منتخبات بين المتوسطة والضعيفة في المستويين الثالث والرابع، وستكون منتخبات التصنيف الأول هي المنافس الأكبر لمنتخبنا في البطولة وبنسبة 50% قد نشاهد ديربي شمال أفريقي في مجموعة الفراعنة لوجود الثلاثي تونس والجزائر والمغرب بالتصنيف الأول بجانب منتخبات غرب القارة الكاميرون ونيجيريا والسنغال.

مصر والكاميرون

يمتلك منتخب مصر تاريخًا حافلا أمام الكاميرون، لكن آخر مباراة بين الفريقين انتهت بفوز الأسود غير المروضة بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الأمم 2017، وهو الفوز الأول للفريق على الفراعنة منذ 2002 بربع نهائي أمم أفريقيا بهدف سجله باتريك مبوما، وبعدها نجح منتخبنا في الفوز تصفيات كأس العالم 2006 ونهائي أمم أفريقيا 2008 وربع نهائي 2010.

مصر ونيجيريا

آخر مباراة رسمية بين المنتخبين حسمها الفراعنة بهدف رمضان صبحي في تصفيات كأس العالم 2018 بالإسكندرية وقبلها التعادل في كادونا 1-1، ويمتلك منتخبنا سجلا حافلا في السنوات الأخيرة أمام النسور الخضراء أبرزها الفوز في أمم أفريقيا 2010 بنتيجة 3-1.

في الوقت الذي خسر فيه منتخبنا أمام نيجيريا بآخر مباراة ودية بين الفريقين والتي انتهت بفوز النسور بهدف دون رد على هامش استعدادات فريقنا لأمم أفريقيا 2019.

مصر والسنغال

التقى منتخب مصر المنتخب السنغالي في 13 مواجهة فاز منتخبنا في 7 مباريات منها 5 رسمية ووديتين بينما حقق أسود التيرانجا في 4 مباريات في 86 و2002 وأخيرا 2014 ذهابا وإيابا بتصفيات أمم أفريقيا وانتهت مباراتين بالتعادل.

مصر وتونس

تعتبر مباراة مصر وتونس من أهم مباريات الديربي في شمال أفريقيا والتقى المنتخبان في 33 مباراة بين مباريات ودية ورسمية تفوق فيها نسور قرطاج بـ14 مباراة مقابل 11 للفراعنة وانتهت 8 مباريات بالتعادل، لكن آخر مباراة رسمية بين الفريقين في تصفيات أمم أفريقيا 2019، حقق منتخبنا الفوز بنتيجة 3-2 بإستاد الإسكندرية.

مصر والمغرب

دائما ما يكون أسود الأطلسي الطرف الأفضل وأطلق على الفريق الشمال أفريقي عقدة الفراعنة بعدما تقابل المنتخبان 28 مرة بين مواجهات الرسمية والودية، فاز فيها المغرب 14 مرة فيما اكتفى كبير القارة السمراء بـ3 انتصارات، مقابل 11 تعادل، لكن المباراة الأخيرة نجح منتخبنا في الفوز بهدف كهربا بربع نهائي أمم افريقيا 2017 وهو أول انتصار وقتها منذ 31 عامًا عندما حقق منتخبنا الفوز بهدف طاهر أبوزيد في نصف نهائي أمم أفريقيا 86 بالقاهرة.

مصر والجزائر

دائما ما تكون مباريات مصر والجزائر قوية ومثيرة ويعتبر من أهم دربيات شمال أفريقيا على مدار 27 مواجهة جمعت الفريقين وستتجدد في كأس العرب بقطر ديسمبر المقبل، وحقق محاربو الصحراء 10 انتصارات مقابل 7 للفراعنة آخرها برباعية دون رد في نصف نهائي أمم افريقيا 2010، وحسم التعادل 10 مواجهات.