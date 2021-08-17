شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتدرب فى حديقة الفندق قبل بطولة أفريقيا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب كرة السلة رجال بقيادة أحمد مرعى المدير ألفنى أول تدريباته فى رواندا فور الوصول استعدادا للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام خلال ألفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وخاض منتخب كرة السلة التدريب فى حديقة ألفندق الذى تقيم فيه البعثة المصرية ثم تبعها تدريبات فى صالة الجيم على أن يكون أولى التدريبات فى الصالة المغطاة مساء اليوم.

وجاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبين مساء أمس فور الوصول سلبية.

وتضم قائمة منتخب رجال فراعنة السلة كلا من:

أنس أسامة- مصطفى المكأوى "كيجو"- عمر هشام "نادى الزمالك"، أحمد عادل "دولا"- أحمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة- على أحمد "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين- عمر طارق- عمرو الجندى "النادى الأهلي"، عبد الرحمن خالد- يوسف شحاتة "نادى سبورتنج"، وليد عبد الجواد "نادى الجزيرة"، عمر عزب "نادى سموحة".