شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف وهلال وشريف فى هجوم وادى دجلة بالتشكيل المتوقع أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الاسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: يعقوبو، أحمد مجدي، محمد عبد العاطي، إيهاب المباركي.

خط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، كريم الدبيس، أحمد عاطف.

وفي الهجوم: محمد هلال، وأحمد شريف

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة بالتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط عن طريق الفوز بالمباريات المتبقية للفريق بجدول المسابقة بداية من مواجهة الزمالك الليلة مشدداً على أن دجلة فريق كبير ولايخشى أي منافس وبإمكانه الخروج بنتيجة إيجايبة مثلما فعلها في الدور الأول للدوري وتعادل سلبياً مع الفارس الأبيض، ويعول دجلة على تألق حارسه محمد عبد المنصف في مباراة الليلة للحفاظ على عرين الغزلان من الهجمات البيضاء المتوقعة.