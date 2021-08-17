شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى فارس الهجوم الأبيض فى الزمالك بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، حالة من التوهج الكروى فى الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء، بعدما ثبت أقدامه في قيادة هجوم الزمالك مباراة بعد الآخر، كما قدم أوراق اعتماده للجماهير البيضاء.

انضم سيف الجزيرى إلى نادى الزمالك في موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من المقاولون العرب على سبيل الإعارة مع بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم، وشارك التونسى مع الزمالك حتى الآن في 19 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى ليضع بصمته على 9 أهداف بيضاء حتى الآن.

ويجيد سيف الجزيرى اللعب بالرأس وبكلتا قدميه، بالإضافة لتعامله المميز مع المساحات بفضل سرعته ومهارته وهو ما جعله البديل المثالى لمصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والذى رحل عن القلعة البيضاء في بداية الموسم الجارى لخوض تجربة الاحتراف في جالاتا سراى التركى.

يبلغ إجمالى مشاركات الجزيرى في الدورى المصرى حوالى 96 مباراة، مثل خلالهم ثلاث فرق وهى، طنطا ثم المقاولون وأخيراً الزمالك، وسجل التونسى 28 هدفاً بالدورى المصرى كما صنع 15 هدفاً آخر.

وتبلغ القيمة التسويقية لصاحب الـ 28 عاماً، 600 ألف دولار، وكان الزمالك قد فعل بند شراء سيف الجزيرى بالاتفاق مع المقاولون العرب ليوقع اللاعب على عقود انضمامه إلى الزمالك بشكل رسمى ويضمن وجوده مع الفريق الأبيض في المواسم المقبلة.

وتعول جماهير الزمالك على التونسى في حسم المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى العام، من أجل حسم درع الدورى رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء بعد غياب استمر لخمس نسخ متتالية فرض خلالها النادى الأهلى سيطرته على اللقب.