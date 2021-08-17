شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى.. الغزال وناصر منسى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الاهلى مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع، خالد سطوحى،إسلام جمال،على الفيل، محمد ناصف

خط الوسط،مهندلاشين،عمرو السيسي،مصطفى جمال و أحمد سمير

خط الهجوم:عمرو جمال،ناصر منسي.

طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية ، مشدداً على رفضه تكرار الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق أربعة أهداف بجانب إهدار فرص سهلة أضاعت مباراة سموحة من بين أيديهم.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى عمرو مرعى ومحمد ناصف لاعبا الفريق فى مواجهة الاهلى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب الثنائى فى مباراة سموحة الاخيرة بسبب الحصول على الانذار الثالث بالنسبة لمرعى والطرد بالنسبة لمحمد ناصف فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري ويعول على جهود نجومه عمرو جمال ومهند لاشين وناصر منسى ومحمد بسام في تعطيل مسيرة الاهلى.