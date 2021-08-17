شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يشكر سفير مصر فى الكاميرون قبل قرعة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبي محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم دعوة السفيرمدحت المليجى سفير مصر لدى الكاميرون على العشاء بمنزله وذلك علي هامش تواجده برفقه محمد صلاح المدير الاداري للمنتخب بالعاصمة ياوندي لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الافريقية التي ستقام بالكاميرون في يناير القادم.

ووجه مدير المنتخب خالص شكره إلي السفير على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً على تقديره لرجال السفارة لما بذلوه من جهد لتسهيل مهمتهم.

تقام فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مراسم سحب قرعة أمم أفريقيا 2022 وتحديدا في قصر المؤتمرات في ياوندى عاصمة الكاميرون التى تستضيف البطولة.

وقبل سحب قرعة أمم افريقيا 2022، جاء منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى التصنيف الثانى مع منتخبات غانا وكوت ديفوار ومالى وبوركينا فاسو وغينيا.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جاميا.

وبتواجد مصر في التصنيف الثاني تأكد تجنب مصر منتخبات كوت ديفوار "الأفيال" وغانا "البلاك ستارز" لتواجدهم رفقة الفراعنة فى المستوى الثانى إلى جانب أيضًا كلا من بوركينا فاسو، غينيا، مالي، إلا إن المنتخب الوطنى قد يصطدم بمواجهة عربية قوية محتملة سواء في دور المجموعات حيث يتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب "الجزائر" إلى جانب كلا من المغرب وتونس أو سيقع المنتخب الوطنى مع واحدا من الثلاثي الكاميرون "البلد المستضيف" والسنغال ونيجيريا.