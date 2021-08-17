شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: الزمالك يحتاج الهدوء أمام دجلة وعليه حسم المباراة مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أمير عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق، خطة فوز الزمالك على وادى دجلة في لقاء الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتي تجمع الفريقين في تمام التاسعة مساءً، وقال أمير عزمى في تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة": الزمالك تنتظره مباريات صعبة، وكذلك الأهلى، والدورى هذا الموسم مميز، وهذه المنافسة لم تكن موجودة من قبل، ونتمنى أن يدخل الاسماعيلى والاتحاد في هذه المنافسة، والدورى السعودى به 6 فرق تتنافس على اللقب كل موسم.

أضاف: موضوع مباراة الاسماعيلى شيء غير مقبول وعيب أن يقال على الاسماعيلى هذا الكلام، وبعض البرامج تحدثت في هذا الأمر بالإضافة للسوشيال ميديا، نتمنى أن يكون الدورى به منافسة، ولا نريد الخروج إلى كلام ليس له قيمة.

واصل: مباراة وادى دجلة تحتاج هدوء وصبر من الزمالك ويجب أن ينهيها الزمالك مبكراً، ويعقوبو هو أهم مفتاح لعب في دجلة، ومباراة اليوم يجب أن يكون فيه ضغط دون تسرع وأن يعتمد الزمالك على السرعات والمساحات في خط ظهر دجلة، ويجب أن يستغل الجزيرى سرعته.

يفقد نادى الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، أمام مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل شيفو على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت في الجولة الثلاثين للدوري، وكان اللاعب سبق وحصل على انذارين في مباراتي إنبي والإنتاج الحربي.

وغاب محمد عبد الشافى عن الزمالك في 20 مباراة في بطولة الدورى للإصابة، وشارك في 10 مباريات فقط واكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد أمام الاتحاد في المباراة قبل الماضية.