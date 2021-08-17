شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يطارد لقب الهداف فى غياب شريف وريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك، واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع القلعة البيضاء، بعدما دخل بقوة في صراع الهدافين بالموسم الجارى، بعدما أحرز 13 هدفاً في مسابقة الدورى العام.

ويحتل بن شرقى المركز الثالث في قائمة هدافى الدورى العام برصيد 13 هدفاً خلف المتصدر محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، والذى سجل 19 هدفاً، بينما يحتل أحمد ياسر ريان المركز الثانى برصيد 15 هدفاً.

وانتهى موسم أحمد ياسر ريان بشكل رسمي في الدورى العام، بعدما وافقت إدارة نادي سيراميكا على طلب النادي الأهلي، بشأن سفر أحمد ياسر ريان، إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وانهاء إجراءات انتقاله للعب بنادي ألتاي التركي، بدءًا من الموسم الجديد، حيث تواصل الناديين من أجل الموافقة على منح أحمد ياسر ريان، استثناءً والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين، حتى نهاية الموسم الحالي، والذي يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، قبل ٥ مباريات من نهاية مسابقة الدوري العام.

كما انتهى موسم محمد شريف مهاجم الأهلى مع الفريق الأحمر، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن أخر مباراة للفريق أمام انبى، ومن المقرر غيابه عن الأربع مباريات المتبقية حتى يتماثل للشفاء، وهو ما يعنى توقف أرقامه ويتيح الفرصة أمام بن شرقى للمنافسة على اللقب.

وشارك أشرف بن شرقى في 35 مباراة مع الزمالك في الموسم الجارى، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 22 هدفاً سجلها الفريق الأبيض بالموسم الجارى.