شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك الليلة أمام الطلائع ودجلة فى صراع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، نظيره وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بينما يلتقى الأهلى نظيره طلائع الجيش فى نفس التوقيت فى صراع المنافسة على قمة الدورى.

س: ما موقف الزمالك ووادى دجلة فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

س: ما هى تعليمات كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مباراة دجلة؟

ج: الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك طالب لاعبيه بتحقيق الانتصار السادس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلى في الجولة 29 للمسابقة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام دجلة؟

ج: يستعيد الزمالك في مباراة الليلة جهود المغربى أشرف بن شرقى هداف الفريق بعد غيابه عن مواجهة الاسماعيلى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فيما يعود محمود علاء مدافع الزمالك للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض في ظل غياب محمود حمدى الونش، للإيقاف بعدما تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى ، كما ستشهد تشكيلة الزمالك لمواجهة وادى دجلة تواجد أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب محمد عبد الشافى للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الدراويش، ويفضل كارتيرون استمرار يوسف أوباما في الخط الأمامى مع تواجد بن شرقى لزيادة النزعة الهجومية، مع تواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء.

س: وماذا عن استعدادات دجلة لمواجهة الزمالك؟

ج: طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة بالتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط عن طريق الفوز بالمباريات المتبقية للفريق بجدول المسابقة بداية من مواجهة الزمالك الليلة مشدداً على أن دجلة فريق كبير ولايخشى أي منافس وبإمكانه الخروج بنتيجة إيجايبة مثلما فعلها في الدور الأول للدوري وتعادل سلبياً مع الفارس الأبيض، ويعول دجلة على تألق حارسه محمد عبد المنصف في مباراة الليلة للحفاظ على عرين الغزلان من الهجمات البيضاء المتوقعة.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمد الصباحى حكما لمباراة الزمالك ودجلة، ومعه محمود عاشور حكما للفيديو.

س: ما هو موقف الأهلى والطلائع فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

س: كيف استعد الأهلى لمباراة الطلائع؟

ج: يسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة مواصلة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع وادى دجلة اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى ثم فاز على انبى بهدفين دون رد.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة عمرو السولية بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة انبى بينما يستمر غياب الثلاثى محمد شريف ووليد سليمان والمغربى بدر بانون.

س: وماذا عن استعدادات الطلائع للأهلى؟

ج: طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية ، مشدداً على رفضه تكرار الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق أربعة أهداف بجانب إهدار فرص سهلة أضاعت مباراة سموحة من بين أيديهم، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى عمرو مرعى ومحمد ناصف لاعبا الفريق فى مواجهة الاهلى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب الثنائى فى مباراة سموحة الاخيرة بسبب الحصول على الانذار الثالث بالنسبة لمرعى والطرد بالنسبة لمحمد ناصف فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

س: من يدير المباراة تحكيما؟

ج: قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى وطلائع الجيش، ومعه محمود بسيونى حكمًا للفيديو.