شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام مع شبكة قنوات أون تايم سبورت، لنقل منافسات البطولة المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وبعد توقيع التعاقد قام وفد من شبكة قنوات أون تايم سبورت بزيارة مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة والذي ستقام عليه منافسات البطولة، وذلك لمعاينة أماكن تركيب كاميرات النقل التليفزيوني البالغ عددها 14 كاميرا، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للدراجات الخاصة بالنقل التليفزيوني للبطولات الدولية ، وبحضور اليك لينفرنا مدير البطولة ورئيس لجنة البطولات بالاتحاد الدولي.