المقاصة يعلن شكوى ماجد سامي للنائب العام بسبب السب والتشهير

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد النمر المستشار القانوني لنادي المقاصة التقدم ببلاغ ضد ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة غدا الأربعاء بسبب السب والتشهير ضد النادي الفيومي ومسئوليه وما بدر منه باتهامات للنادي.

وقال محمد النمر المستشار القانوني لنادي المقاصة، بصفتي المستشار القانوني لنادي مصر المقاصة سنتقدم غدا ببلاغ الي معالي النائب العام ضد المدعو ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والهارب خارج البلاد لما بدر منه من تجاوزات في حق النادي وادارته تمثلت في جرائم سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام، كما سنتقدم بشكوي الي اتحاد كرة القدم المصري ضد المذكور باعتباره احد افراد اللعبة ويعد ما قام به من افعال مخالفة صريحة لبنود لوائح الفيفا لكرة القدم مما يستوجب معاقبته .

وفى وقت سابق كشف المهندس ماجد سامي، مؤسس نادي وادي دجله ومالكه السابق، عن واقعة «تفويت» في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «نادي مصري مفلس ماديا يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي، خسر هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علما بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء أي أنه لم يكن موقوفا أو مصابا».

وأضاف :«نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين أخرين من المنافسين على البقاء وتستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين».