شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعين محمد صلاح مديرا إداريا لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، عودة محمد صلاح المدير الإدارى السابق لمنتخب مصر، لنفس المنصب خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022.

ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل يوم 27 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى العام.

وحدد البدرى يوم 28 أغسطس الجارى موعدا لانطلاق المعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتىّ انجولا والجابون فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم 2022.

وتلقى اتحاد الكرة، إخطارا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بموعد وملعب مباراتى منتخب مصر مع أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022 .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الكاف حدد لمباراة مصر وأنجولا يوم 2 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوى.

كما حدد الكاف يوم 5 سبتمبر لمباراة مصر والجابون السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب فرانسفيل فى ليبرفيل عاصمة الجابون.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازى ( اتحاد جدة السعودى ) محمد الننى ( أرسنال الانجليزي) أحمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفى محمد (جالطة سراى التركي)

وعقد الجهاز الفنى اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافة الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.