شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير لزملاء الشناوى.. فوزان للأهلى على ستاد السويس قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وخاض الأهلى مباراتين على ستاد السويس الجديد هذا الموسم الاولى أمام فريق سيراميكا فى المباراة التى أقيمت في مطلع شهر يناير الماضي بالدور الأول وحسمها الأهلى بثنائية نظيفة أحرزها محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان.

وكانت المباراة الثانية للأهلى على ملعب ستاد السويس أمام فريق مصر المقاصة وأقيمت مطلع شهر يوليو الماضى وفاز بها الأهلى برباعية مقابل هدف حيث أحرز رباعية المارد الأحمر محمد شريف هاتريك ثلاثة أهداف ومحمد مجدى أفشه هدف بينما سجل هدف فريق مصر المقاصة الوحيد أحمد عبد العزيز مودى.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وأمامه علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

واستبعد بيتسو موسيماني عشرة لاعبين من مواجهة الطلائع هم : "عمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف ووليد سليمان وناصر ماهر ومصطفى شوبير وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولى" ، ويأتى استبعاد محمد شريف ووليد سليمان ومصطفى شوبيرومحمود متولى بسبب الإصابة ويغيب عمرو السولية للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة إنبى وفيما تم استبعاد المغربى بدر بانون لعدم الجاهزية الفنية بعد التعافى من فيروس كورونا فيما تم استبعاد سعد سمير وناصر ماهر وبيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود لرؤية فنية.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.