شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها، كيشو يغيب عن تكريم أبطال الأولمبياد بسبب كورونا، و الزمالك يحصل على توقيع كريم العراقى "مرتين" وإتمام الصفقة بالمبادلة.

كيشو يغيب عن تكريم أبطال الأولمبياد بسبب كورونا

تغيب محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة والمتوج ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو عن حفل تكريم سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لأبطال الأولمبياد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الزمالك يحصل على توقيع كريم العراقى "مرتين" وإتمام الصفقة بالمبادلة

يعقد مسئولو المصرى البورسعيدى، جلسة خلال الساعات المقبلة، مع مسئولى الزمالك، من أجل إتمام صفقة انتقال كريم العراقى ظهير الفريق البورسعيدى إلى قلعة ميت عقبة، وذلك بالمبادلة وهو ما انفرد بتفاصيله ”الخليج 365” يوم 26 يوليو الماضى، بنشر تفاصيل مفاوضات الناديين ورغبة المصرى فى الحصول على عدد من لاعبى الزمالك وعلى رأسهم مدافع الفريق محمد عبد السلام ضمن صفقة كريم العراقى الذى يرغب الزمالك فى الحصول على خدماته وهو ما أكده سمير حلبية رئيس النادى المصرى فى الساعات الماضية بأنه سيتم عقد جلسة اليوم مع إدارة الزمالك لحسم الصفقة والحصول على عدد من لاعبى الفريق الأبيض.

تعرف على حقيقة رصد وادى دجلة مكافأة 100 ألف جنيه حال الفوز على الزمالك

ترددت أنباء فى الساعات الماضية عن رصد إدارة وادى دجلة 100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على الزمالك فى المواجهة التى ستجمع الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وكشف مصدر بالفريق الدجلاوى حقيقة المسألة أن تلك المكافأة تم رصدها لكل المباريات المتبقية للفريق فى الدورى وليس مباراة الزمالك فقط ويشترط حصول اللاعبين عليها أن تكون فى نهاية الموسم حال ضمان البقاء فى البطولة ويتم العمل بها منذ فترة قبل مباراة الزمالك.

البعثة البارالمبية تطير إلى طوكيو 21 أغسطس للمشاركة فى الأولمبياد

تطير البعثة البارالمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو يوم 21 أغسطس الجارى استعدادا للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل.

المصرى البورسعيدى يوافق على إعارة كاسونجو وجابر لطلائع الجيش

وافق مجلس ادارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على إعارة ثنائي الفريق الكونغولى كازادي كاسونجو ومحمد جابر لصفوف طلائع الجيش، لمدة موسم، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحتى نهاية موسم 2021/2022.

المقاصة يعلن شكوى ماجد سامي للنائب العام بسبب السب والتشهير

أعلن محمد النمر المستشار القانوني لنادي المقاصة التقدم ببلاغ ضد ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة غدا الأربعاء بسبب السب والتشهير ضد النادي الفيومي ومسئوليه وما بدر منه باتهامات للنادي.

أحمد سامى يعلن استمراره مع سموحة الموسم الجديد ويحذر الأهلى من إخماد صحوة عبد القادر