شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كيشو بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد إبراهيم كيشو بطل مصر في المصارعة، والمتوج مؤخراً بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن حزنه الشديد بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية ليغيب عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أقيم اليوم لأبطال مصر في الأولمبياد.

وكتب كيشو عبر حسابه الشخصى على انستجرام: اللهم لا اعتراض الحمدالله علي كل حال، اصابتي بفيروس كورونا للمرة الثانية دعواتكم لي بالشفاء العاجل وربنا يحفظكم جميعاً.

عدم حضوري كل من :

تكريم رئيس جمهورية مصر العربية

تكريم وزير الدفاع

تكريم رئيس الاكاديمية العربية



كيشو

وغيب محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة والمتوج ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو عن حفل تكريم سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لأبطال الأولمبياد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع كيشو للعزل فى أحد فنادق القاهرة تحت إشراف طبى ورعاية صحية لحين تحول المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية، وتسلم وسام الجمهورية بدلا من كيشو، محمد إبراهيم زقلط مدرب اللاعب.