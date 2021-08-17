شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جديد صفقات الأهلي بعد الاتفاق مع 3 لاعبين فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي الأهلي وبشكل شبه رسمي حتى الأن 3 صفقات محلية وأجنبية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد مفاوضات مكثفة مع عدة أندية.

وأقترب الأهلي حتى الأن من الإعلان عن صفقات ، كلاً من الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيميا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بجانب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.

ولم يحسم الأهلي حتى الأن اية صفقات أخرى حيث يترقب مسئولو القلعة الحمراء انتهاء الموسم المحلي لتحديد حاجة الفريق لصفقات أخرى أم لا وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الأهلي سيكتفي بالصفقات الثلاثة مع عودة الثنائي المُعار أحمد عبد القادر حمدي من سموحة وعمار حمدي من الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى ، استقر مسئولو النادي الأهلي على إعارة اللاعب الصاعد وليد مصطفى بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل. ويرى الجهاز الفني أن مشاركة وليد مصطفى في المباريات الموسم المقبل صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بسبب الازدحام فى مركزه - الجناح- ، لذا قرر مسئولو الاهلي إعارة اللاعب المُلقب بـ"خليفة" وليد سليمان.

ويرغب الأهلي في اكتساب وليد مصطفى الخبرات اللازمة خلال فترة الإعارة حتى يعود بعدها للأهلي للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي، بعدما تم تصعيده الفترة الأخيرة للتدريب مع الفريق الأول.