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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى صاحب فضية طوكيو يحصل على توقيع الرئيس السيسي على قميص الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل البطل الأولمبى أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث والمتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، على توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القميص البديل له الذى شارك فيه فى الأولمبياد، خلال تكريم الرئيس لأبطال مصر الأولمبيين المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة .
وأعطي أحمد الجندى القميص الخاص به للرئيس عبد الفتاح السيسى، هدية للرئيس ليشكره على الدعم اللا محدود للرياضين ، وطلب من الرئيس التوقيع علي القميص الأحتياطى .
قميص احمد الجندى
ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللاعب احمد اسامة احمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في اولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه عبد الرحمن علي.
وحصلت البعثة المصرية على 6 ميداليات بواقع ذهبية عن طريق فريال أشرف في منافسات وزن فوق 61 جم في الكاراتيه، وفضية لأحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث، و4 برونزيات عن طريق جيانا فاروق في منافسات وزن تحت 61 كجم في الكاراتيه، ومحمد إبراهيم “كيشو” في منافسات وزن تحت 67 كجم للمصارعة الرومانية، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم وهداية ملاك في منافسات وزن تحت 67 كجم في التايكوندو.