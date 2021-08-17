أحمد الجندى صاحب فضية طوكيو يحصل على توقيع الرئيس السيسي على قميص الأولمبياد

القاهرة - سامية سيد - حصل البطل الأولمبى أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث والمتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، على توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القميص البديل له الذى شارك فيه فى الأولمبياد، خلال تكريم الرئيس لأبطال مصر الأولمبيين المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة .

وأعطي أحمد الجندى القميص الخاص به للرئيس عبد الفتاح السيسى، هدية للرئيس ليشكره على الدعم اللا محدود للرياضين ، وطلب من الرئيس التوقيع علي القميص الأحتياطى .