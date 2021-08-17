شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: "بطلت أضيع وقت" من أجل المنتخب والأهلى فاوضنى 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهانى سليمان حارس مرمى سموحة، أنه غير من أسلوبه بعد تولى أحمد ناجى مسؤولية حراسة المرمى في الفريق السكندرى، وقال الهانى سليمان في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": توقفت عن عادة إهدار الوقت داخل الملعب بعد تعليمات أحمد ناجى، لأن طريقة سموحة الآن أصبحت مختلفة، ولدينا سرعات بالفريق ومعظم الأهداف التي نسجلها عن طريق الهجمات المرتدة، وإهدار الوقت أصبح من الماضى بعد تغيير طريقة لعبنا.

وعن مفاوضاته مع الأهلى قال حارس سموحة: الأهلى تواصل معى 3 مرات ووقعت بالفعل في المرة الأخيرة في عام 2013، وكنت سأنضم مجاناً ولكن المفاوضات لم تكتمل.

أضاف: تعاملى مع ركلات الجزاء تطور بفضل الخبرات، والفار ساعدنى بشكل كبير لأننى أنتظر حتى الوقت الأخير للتحرك وتأخير رد فعلى، من الموسم الماضى نقدم أداء جيد ووصلنا للمركز الخامس، والموسم الجارى أكملنا بمستوى أفضل.

واصل: مباريات الأهلى والزمالك كانت الأصعب بالنسبة لى في هذا الموسم وكذلك بيراميدز، عمرو جمال من المهاجمين الثقال وناصر منسى ومحمد شريف، وأحترم باقى المهاجمين أيضاً، ولكن هذا الثلاثى كان الأخطر.

أكمل الهانى سليمان متحدثاً عن منتخب مصر: شرف لأى لاعب أن يتواجد مع منتخب مصر وهذا هو طموحى، ألعب في الدورى لأصل إلى المنتخب، ولا أفكر في الاختيارات، سأظل أجتهد حتى أنضم للمنتخب بعيداً عن الاختيارات، وتحت أمر المنتخب في أي وقت، وقد يكون إهدار الوقت سبب في استبعادى من المنتخب خلال الفترات الماضية، ولكن هذه القصة انتهت.

واصل: عقدى ممتد لمدة موسم مع سموحة ووأركز مع النادى وأى لاعب يتمنى اللعب لسموحة، ومحمد صبحى سيكون له مستقبل كبير في الكرة المصرية، واكتسب خبرات كبيرة جداً مع الاتحاد، والشناوى منذ عودته للأهلى واضح أن لديه هدف ونجح في أن يحقق الفارق مع ناديه والمنتخب وهو من أفضل الحراس في أفريقيا، وعلى المستوى الشخصى أعتز بعلاقتى به.

واختتم: مطمئن لدماغ نجلى آدم حارس مرمى الاتحاد السكندرى، ولا أحمل هم الضغوط التي سيواجهها، وشقيقه سيف يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر.