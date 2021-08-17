شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتمسك بالأمل الأخير في 3 مواجهات نارية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك نادى أسوان بالأمل الأخير للبقاء في مسابقة الدورى العام بعد الهزيمة التي تلقاها مؤخراً من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستعد أسوان لخوض ثلاث مواجهات صعبة في ختام مشواره بالموسم الجارى، حيث يلتقى أولاً مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوى بالجولة 32، ثم يواجه سموحة في الجوة 33، ويختتم مشواره بلقاء الأهلى في الجولة 34.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

ويحتاج أسوان إلى الفوز في المباريات الثلاثة المقبلة بالدورى ورفع رصيده إلى النقطة 36، مترقباً موقف البنك الأهلى، حيث يحتاج أسوان إلى خسارة البنك الأهلى مباراتين حتى يضمن أبناء الجنوب بقائهم في الدورى.

وطالب أحمد مصطفى بيبو المدير افنى لأسوان، لاعبى الفريق، بغلق صفحة مباراة المقاولون للتركيز على المرحلة المقبلة في ظل صعوبة المواجهات، مؤكداً أن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد على أرض وليس بالأسماء.