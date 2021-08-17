شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تنشر وسام الجمهورية الممنوح لأبطال طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جيانا فاروق بطلة منتخب الكاراتية صورة من وسام الجمهورية الذى حصلت عليه اليوم من الرئاسة بعد تتويجها ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو.

ونشرت اللاعبة صورة الوسام بالإضافة إلى خطاب الشكر الموجه من الرئاسة إلى اللاعبة .

وقامت رئاسة الجمهورية بتكريم أبطال أولمبياد طوكيو المتوجين بالميداليات وهم جيانا فاروق وفريال أشرف و هداية ملاك وسيف عيسى وأحمد الجندى و كيشو الذى تغيب لاصابته بالكورونا.



