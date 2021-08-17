بعد توهج الافتتاح.. كم رقمًا قياسيًا سجله بريميرليج باسم صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حماسه تجاه الأرقام القياسية لا يتوقف، هذا ما أكده المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق رقما تاريخيا جديدا في "بريميرليج" خلال الجولة الافتتاحية لموسم 2021 /2022.

وتوهج محمد صلاح بشكل لافت أمام نورويتش سيتي بتسجيل هدف وصناعة هدفين في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول (3-0) بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، ليكسر رقما قياسيا جديدا في مباراة واحدة فقط في الموسم.

تضاعفت مكانة ملك ليفربول كنجم عالمي منذ الموسم الأول له مع الريدز، وتوقع قليلون التأثير الكبير الذي سيتركه على الأراضي الإنجليزية منذ وصوله إلى ميرسيسايد في عام 2017 قادما من روما مقابل حوالي 40 مليون يورو فقط.

والآن في موسمه الخامس مع ليفربول، أصبح هدف صلاح في مرمى نورويتش هو الخامس على التوالي الذي يسجله في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، وهو شيء لم يفعله أي لاعب آخر في مسابقة هي الأقوى على مستوى العالم.

كان ذلك مجرد رقم قياسي آخر يضيفه النجم المصري إلى قائمة إنجازاته المتزايدة باستمرار، والتي نستعرضها في السطور التالية:

- نجم افتتاحية بريميرليج:

أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في الجولة الافتتاحية لخمس مواسم متتالية، حيث هز شباك واتفورد في افتتاح موسم 2017/2018، وكرر الأمر ذاته أمام ويست هام يونايتد في افتتاح موسم 2018/2019، كما سجل أمام نورويتش في الجولة الأولى لموسم 2019/2020، وسجل أمام ليدز يونايتد (3 أهداف) في الجولة الأولى لموسم 2020/2021، قبل مواصلة تألقه أمام نورويتش سيتي، محطمًا رقم تيدي شيرنجهام.

- أفضل هدّاف لبريميرليج في موسم واحد:

أحد أبرز الأرقام التي يمتلكها الجناح المصري تتمثل في تسجيله 32 هدفًا في موسم 2017/2018، وهو الرقم الأفضل طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي منذ موسم 1992/1993، الذي يضم 20 فريقًا لموسم من 38 مباراة.

وحطم صلاح الرقم القياسي السابق (31 هدفا)، والذي كان مسجلا باسم كل من آلان شيرار (1995/96)، وكريستيانو رونالدو (2007/08)، ولويس سواريز (2013/14).

- الأكثر زيارة لشباك الأندية في موسم واحد لبريميرليج:

في نفس موسم 2017/18، صلاح امتلك رقمًا مبهرًا لم يتكرر أيضًا طوال تاريخ بريميرليج، حيث سجل صلاح في شباك 17 من أصل 19 فريقًا واجههم في المسابقة، وهو رقم قياسي أيضًا يشاركه مع أسطورتي آرسنال أيان رايت وروبين فان بيرسي في موسمي 1996/1997 و2011/2012 على الترتيب.

وسجل صلاح في 24 مباراة مختلفة بين 38 مباراة لعبها فريقه خلال الموسم ذاته.

- أفضل هدّاف إفريقي في موسم واحد لبريميرليج:

أصبح محمد صلاح أول لاعب إفريقي يسجل 30 هدفًا أو أكثر في موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا رقم النجم الإيفواري ديديه دروجبا الذي سجل 29 هدفًا مع تشيلسي موسم (2009-10).

- تجاوز أهداف 3 أندية في بريميرليج:

بعد تسجيل 32 هدفا في موسم 2017/18، تفوق محمد صلاح على ثلاثة فرق حيث سجل أكثر من وست بروميتش (31 هدفا)، سوانزي سيتي (28 هدفا)، وهدرسفيلد تاون (28 هدفا)، كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

- لاعب الشهر 3 مرات في بريميرليج:

الهداف المصري هو أيضًا اللاعب الوحيد في تاريخ بريميرليج الذي نال جائزة لاعب الشهر ثلاث مرات خلال موسم واحد، وهو ما فعله في موسمه الأسطوري "2017/2018" عندما تُوج بالجائزة في أشهر نوفمبر 2017، فبراير 2018 ومارس 2018.