حمدي لمصراوي: تعرضت لإصابة عضلية قبل أسبوع.. وجاهز للمشاركة في المباراة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:

أكد أحمد حمدي المحترف في مونتريال الكندي، أنه سيكون جاهز لمواجهة فريقه المقبلة أمام سينسيناتي، المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

وقال حمدي في تصريحات خاصة ليلا كورة، إنه غاب عن أخر مواجهتين لفريقه في الدوري أمام فريقي دي سي يونايتد ونيويورك ريد بولز بسبب إصابة عضلية كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وأضاف:" لم أشارك في مباريات الفريق بعد تعرضي للإصابة قبل أسبوع ومن المتوقع عودتي في المباراة القادمة".

وأوضح، أن الإصابة التي تعرض لها تحتاج لفترة من أسبوع لـ 10 أيام للتعافي والجاهزية بشكل كامل بعدها لخوض المباريات مع الفريق.

ويحتل فريق مونتريال المركز السابع بجدول فرق المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 26 نقطة.