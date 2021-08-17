تحديد توقيت مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توقيت مباراة مصر وأنجولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر (مرحلة المجموعات).

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.

وسيستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر وأنجولا على ملعب "الدفاع الجوي 30 يونيو" في تمام الساعة السابعة مساءً.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.

وفي حالة تصدر مصر للمجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.